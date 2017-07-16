格式 → SQRTPI(number)

參數 → number

指用來與π相乘的數。如果該數為負，則會傳回錯誤值「#NUM!」；如果參數為數值以外的文字，則會傳回錯誤值「#VALUE!」。

使用SQRTPI函數，可按照下列公式求圓周率π的倍數的正平方根。通常情況下，平方根有正負兩個值，但SQRTPI函數求的是正平方根。在求正平方根的SQRT函數的參數中，使用求圓周率π近似值的PI函數的結果和SQRTPI函數相同。

SQRTPI(x)=√(x×π)=SQRT(x×PI())

EXAMPLE：求圓周率π的倍數的平方根

下面我們用SQRTPI函數求圓周率π的倍數的平方根。

1.用公式=SQRTPI(B2)求出√x的值，如果參數為負數，則傳回錯誤值「#NUM!」

※組合使用SQRT函數和PI函數得到的結果與SQRTPI函數的結果相同，但在計算圓周率π的倍數的平方根時，使用SQRTPI函數更簡便。

※組合使用SQRT函數和SUMSQ函數，可以求直角三角形的斜邊長度，也可求連接原點和座標（x,y）指向的向量大小。

2.利用公式=SQRT(SUMSQ(A2,B2))求數值的平方和的正平方根

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