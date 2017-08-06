在我們日常工作流程中，即使筆者是Google文書系統愛用者，也一定會遇到和客戶合作時需要編輯微軟的Office文件的情況。一種是Google「原生」的文件、試算表、簡報格式，這些是線上編輯，並且可以支援多人協同編輯合作。另一種則是大家工作上也會用到的微軟Office檔案格式，在新版Google Drive中也可以支援直接編輯。只要在你的Google Chrome瀏覽器中，安裝「文件、試算表及簡報的 Office 編輯擴充功能」這個Google官方的套件即可。安裝網址為：「http://bit.ly/0560google」。

1.有時候我們的Google雲端硬碟上難免會需要處理微軟的Office文件，這時候只要有安裝前述套件，就可以在網頁上直接點開Word或Excel檔案。

2.這時候，在網頁中就能支援編輯Word與Excel，不需要另外下載，也不需要另外安裝微軟Office軟體。

3.而且Google雲端硬碟的手機App，也都直接內建了編輯微軟Excel與Word的功能。這樣一來，即使是處理不同文件，我也不需多花時間切換工具與平台。

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