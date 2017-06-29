能不能在「Google試算表」上製作甘特圖呢？有一個「 Google 試算表外掛」可以做到，這個外掛叫做「 ProjectSheet 」。

使用起來也很簡單，免費就能幫我們建立一套甘特圖的 Google 試算表範本，裡面還包含了自動排程、統計進度等等設計。

「 ProjectSheet（http://bit.ly/0340google）」這個 Google 試算表的範本外掛有區分免費版與付費版，付費版會增加像是資源管理等需求，但免費版也能滿足基本的排程需要。

在Google試算表中如果要使用甘特圖，只要安裝「ProjectSheet」這個外掛即可。

安裝完成之後，進入Google試算表，打開上方的「外掛程式」選單，找到「ProjectSheet」選單，開啟「Open new project」，就能建立一份甘特圖試算表，其他大多功能與格式都已經設定好，我們只要調整成適合自己的數值即可。

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