Google可以透過機器判讀我的郵件內容，分析出哪些是旅館、航空公司或交通工具寄來的預訂通知，並且還能像是一個真人秘書一樣，自動摘要出這些郵件的簡報，讓我不需打開郵件就能看重點，還會自動把相關行程的郵件歸類，自動排出一個行程表。

如此一來，我不就好像聘請一位郵件秘書，來幫我處理這些瑣碎的郵件整理工作一樣嗎？

1.我建議大家「聘請」的這位「免費」的郵件秘書叫做「Google Inbox」，他是Google推出用來整理Gmail郵件的另一個線上工具，用Gmail帳號就能登入，整理的郵件都和Gmail同步。



NOTE：Google Inbox網站：「https://inbox.google.com」，你只要用Gmail帳號登入即可，你可以把Google Inbox想像成是用來整理Gmail郵件的一套雲端郵件軟體，裡面所有郵件都是你的Gmail郵件，並非另外申請一個新的郵件帳戶。

2.在Google Inbox預設設定下，就有一個「行程」的分類，但這個分類是自動建立的，Google分析我們的郵件內容後，自動把相關郵件整理成一個個行程。



3.例如打開我某一次京都之旅的行程分類，可以看到這一次行程中預訂旅館、機票的通知郵件，全部被Google Inbox自動分類在一起，我根本不用花時間整理。



4.更棒的是，Google Inbox還會自動摘要出這些郵件裡的「重要內容」，例如旅館地址、機票時間與航班號碼，我甚至「根本不用打開郵件」，就能掌握行程重點！