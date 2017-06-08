格式 PRODUCT(number1,number2…)

參數 number1,number2…

指定求積的數值或者輸入有數值的儲存格。最多能指定30個數值，並用逗號“，”分隔每一個指定數值，或指定儲存格範圍。當指定為數值以外的文字時，回傳錯誤值“#VALUE!”。但是，如果參數為陣列或引用，則只有其中的數字將被計算。陣列或引用中的空白儲存格、邏輯值、文字或錯誤值將被忽略。指定30個以上的參數時，就會出現“此函數輸入參數過多”之類的錯誤資訊。