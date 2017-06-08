|格式 PRODUCT(number1,number2…)
參數 number1,number2…
指定求積的數值或者輸入有數值的儲存格。最多能指定30個數值，並用逗號“，”分隔每一個指定數值，或指定儲存格範圍。當指定為數值以外的文字時，回傳錯誤值“#VALUE!”。但是，如果參數為陣列或引用，則只有其中的數字將被計算。陣列或引用中的空白儲存格、邏輯值、文字或錯誤值將被忽略。指定30個以上的參數時，就會出現“此函數輸入參數過多”之類的錯誤資訊。
使用PRODUCT函數可求陣列數值的乘積。例如，根據“定價”、“數量”、“消費稅”和“折扣率”求商品的金額時，使用PRODUCT函數比較方便。也可使用算術運算子“*”求乘積，但在求多數值的乘積時，使用PRODUCT函數運算更簡單。
EXAMPLE：用單價×數量×折扣率求商品金額
1.按一下要輸入函數的儲存格
2.按一下該按鈕，在打開的對話盒中選擇PRODUCT函數
3.在“函數參數”對話盒中，指定好參數（參數1為B2，參數2為C2，參數3為1-D2），按一下“確定”按鈕
4.求出商品的總金額
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