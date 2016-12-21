相信很多讀者都是用 Google 當作常用的搜尋引擎吧！不過 Edge 瀏覽器中預設的搜尋引擎是微軟自家的 Bing，要怎麼修改為其他家的搜尋服務呢？趕緊繼續一起看下去吧！





1. 首先請連上想設定為搜尋提供者的網站至少一次（如 Google、Yahoo！等），Edge 才會將它們列入選擇名單中





2. 點擊 Edge 瀏覽器視窗右上方的〔…〕圖示，跳出選單以後點擊【設定】。進入「設定」以後，將選單往下拉到最底下，點擊〔檢視進階設定〕進入。





3. 到「進階設定」以後，可以看到「從網址列搜尋時使用」，原本只有【Bing (www.bing.com)】這個項目，所以我們點擊一下選擇【<新增>】。





4. 由於我們上過有搜尋功能的網站，因此會在「新增搜尋提供者」看到這些網站的記錄，點擊想加入搜尋功能的網站，然後再點擊〔新增〕，如想直接設定為預設搜尋引擎的話，就點擊〔新增為預設值〕。





5. 完成設定後回到「進階設定」選單中，可以看到搜尋提供者清單內的內容已經變多了，就可以使用自己習慣的搜尋引擎囉！