OneDrive 這個功能如果用不到，或者已經使用了其他的雲端服務，留著多少也會耗費系統資源，光是停用還不夠，我們還想將 OneDrive 程式從 Windows 10 內整個移除。





1. 先按下鍵盤上的［開始程式集］+［R］，然後依據作業系統的版本選擇以下的設定，輸入至「開啟」欄位內，再按下〔確定〕。



■ 32位元：%SystemRoot%\System32\OneDriveSetup.exe/uninstall

■ 64位元：%SystemRoot%\SysWOW64\OneDriveSetup.exe/uninstall





2. 必須讓電腦重新開機，剛剛的設定才會生效，所以按一下開始功能表上的【開啟/關閉】→【重新啟動】來重開機。





3. 作業系統重新啟動後，在桌面中按一下工作列上的［搜尋］圖示，然後在空白欄位中輸入關鍵字「OneDrive」，就會發現出現的搜尋結果是「OneDrive 檔案資料夾」，而不是原先的「OneDrive 桌面應用程式」，這代表 OneDrive 程式已經被解除安裝。



