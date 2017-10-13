|格式 → PV(rate,nper,pmt,fv,type)
參數 →
rate
為各期利率。可直接輸入帶%的數值或是數值所在儲存格的引用。rate和nper的單位必須一致。由於通常用年利率表示利率，所以若按年利2.5%支付，則月利率為2.5%/12。若設定為負數，則傳回錯誤值「#NUM!」。
nper
設定付款期總數，用數值或引用數值所在的儲存格。例如，10年期的貸款，如果每半年支付一次，則nper為10×2；5年期的貸款，如果按月支付，則nper為5×12。如果設定為負數，則傳回錯誤值「#NUM!」。
pmt
為各期所應支付的金額，其數值在整個年金期間保持不變。通常pmt包括本金和利息，但不包括其他的費用及稅款。若pmt<0，則傳回正值。
fv
為未來值，或在最後一次付款後希望得到的現金餘額，如果省略fv，則假設其值為零。
type
用於設定付息方式是在期初還是期末。設定1為期初支付，設定0為期末支付。如果省略，則設定為期末支付。
使用PV函數，可以求出定期內固定支付的貸款或儲蓄等的現值。支付期間內，把固定的支付額和利率作為前提。由於用負數設定支出，所以定期支付額、期值的設定方法是重點。若利率或支付額不是按固定數值支付的現值，則參照NPV函數或XNPV函數。
EXAMPLE：求貸款的現值
1.按一下要輸入函數的儲存格
2.按一下〔插入函數〕按鈕，在打開的對話盒中選擇PV函數
3.設定相對應的參數
4.根據公式=PV(B2/12,B3*12,-B4,B5,0)傳回貸款的現值
※在Excel中負號表示支出，正號表示收入。接受現金時，用正號，用現金償還貸款時，則用負號。求貸款的現值時，最好用負數表示計算結果，用正數設定定期支付額。
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