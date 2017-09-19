有時候可能還會遇到這樣的問題：「明明我沒有使用過雲端硬碟，為什麼第一次使用空間就只剩一點點？」「想開始使用Google雲端硬碟，但發現免費的 15GB 雲端硬碟空間快滿了？」

是什麼原因造成你莫名其妙的Google雲端硬碟容量減少？有什麼方法可以清理我們的Google雲端空間？找出佔用容量的大檔案呢？

原因很多，但我們要找出「最能有效清出最大空間」的原因，這樣才能很快地清理出空間，花最少時間獲得最大效果。

1.在Google雲端硬碟網頁版中，把滑鼠游標移動到左下方的空間佔用數字上，在浮現出來的卡片中，點擊雲端硬碟項目右方的［i］，可以查看哪些檔案占用你最多空間，有沒有可以刪除的？

2.進入Google雲端硬碟網頁上的「垃圾桶」，將其清空，或是找出大檔案加以完全刪除即可，這裡有可能多占用你幾GB空間。

3.在Google相簿中可能有些照著原始尺寸上傳的照片會占用你的空間，進入Google相簿［設定］頁面後，可以看到在上傳尺寸下方，有一個［還原儲存空間］的按鈕。只要點下這個按鈕，Google相簿就會自動分析所有佔用空間的照片，並且把他們降為不佔空間的高畫質影像。

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