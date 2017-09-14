格式 → DSTDEV(database,field,criteria)

參數 →

database

構成清單或資料庫的儲存格區域，也可以是儲存格區域的名稱。資料庫是包含一組相關資料的清單，其中包含相關資訊的行為記錄，而包含資料的列為欄位。清單的第一行包含著每一列的標誌項。

field

指定函數所使用的資料列。清單中的資料列必須在第一行具有標誌項。field可以是文字，即兩端帶引號的標誌項，如「使用年數」或「產量」；此外，field也可以是代表清單中資料列位置的數字：1表示第一列，2表示 第二列。

criteria

為一組包含給定條件的儲存格區域。可以為參數criteria指定任意區域，只要它至少包含一個列標誌和列標誌下方用於設定條件的儲存格。而且，在檢索條件中除使用比較演算字元或萬用字元外，如果在相同行內表述檢索條件時，需設置AND條件，而在不同行內表述檢索條件時，需設置OR條件。

在擁有強大信息量的資料庫中，如果分析所有的資料會很困難，所以需要從資料庫中擷取具有代表性的資料進行分析，把這些具有代表性的資料稱為樣本。使用DSTDEV函數，可傳回資料清單或資料庫的列中滿足指定條件的數值的樣本標準差。標準差是變異數的平方根，用於分析資料標準差的偏差情況。DSTDEV函數是根據檢索條件，把擷取的記錄作為資料庫的樣本，由此估計樣本母體的標準差，通常用下列公式表示。

EXAMPLE 1 ：求男生口語成績的樣本標準差

當滿足條件的記錄只有一個時，資料個數為1，根據上面的公式，則公式的分母變為0，所以傳回錯誤值「#DIV/0!」。此時，必須修改檢索條件。

1.按一下〔插入函數〕按鈕，在打開的對話方塊中選擇函數DSTDEV

2.按一下要輸入函數的儲存格

3.逐一設定參數

4.按一下〔確定〕按鈕

5.查看樣本標準差計算公式

6.查看計算結果

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文章標籤 excel 函數 參數 資料庫 滿足 指定條件 數值 樣本 標準差