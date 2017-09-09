格式 → DMIN(database,field,criteria)

參數 →

database

構成清單或資料庫的儲存格區域，也可以是儲存格區域的名稱。資料庫是包含一組相關資料的清單，其中包含相關資訊的行為記錄，而包含資料的列為欄位。清單的第一行包含著每一列的標誌項。

field

指定函數所使用的資料列。清單中的資料列必須在第一行具有標誌項。field可以是文字，即兩端帶引號的標誌項，如「使用年數」或「產量」；此外，field也可以是代表清單中資料列位置的數字：1表示第一列，2表示第二列。

criteria

為一組包含給定條件的儲存格區域。可以為參數criteria指定任意區域，只要它至少包含一個列標誌和列標誌下方用於設定條件的儲存格。而且，在檢索條件中除使用比較演算字元或萬用字元外，如果在相同行內表述檢索條件時，需設置AND條件，而在不同行內表述檢索條件時，需設置OR條件。