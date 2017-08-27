格式 → DATE(year, month, day)

參數 →

year

指定年份或者年份所在的儲存格。年份的指定在Windows系統中範圍為1900～9999，在Macintosh系統中範圍為1904～9999。如果輸入的年份為負數，函數傳回錯誤值「#NUM!」。如果輸入的年份資料帶有小數，則只有整數部分有效，小數部分將被忽略。

month

指定月份或者月份所在的儲存格。月份數值在1～12之間，如果輸入的月份資料帶有小數，那麼小數部分將被忽略。如果輸入的月份資料大於12，那麼月份將從指定年份的一月份開始往上累加計算（例如DATE(2008,14,2) 傳回代表2009年2月2日的序列值）；如果輸入的月份資料為0，那麼就以指定年份的前一年的12月來進行計算；如果輸入月份為負數，那麼就以指定年份的前一年的12月加上該負數來進行計算。

day

指定日或者日所在的儲存格。如果日期大於該月份的最大天數，則將從指定月份的第一天開始往上累加計算；如果輸入的日期資料為0，那麼就以指定月份的前一個月的最後一天來進行計算；如果輸入日期為負數，那麼就以指定月份的前一月的最後一天來向前追溯。

DATE函數主要用於將分開輸入在不同儲存格中的年、月、日綜合在一個儲存格中進行表示，或在年、月、日為變數的公式中使用。

EXAMPLE：求以年、月、日表示的序列值

DATE函數可使分開輸入在不同儲存格中的年、月、日綜合在一個儲存格中進行表示。

1.按一下要輸入函數的儲存格

2.在【插入函數】對話盒中選擇DATE函數，跳出【函數參數】對話盒

3.設定參數，然後按一下〔確定〕按鈕

4.用公式=DATE($A$2,$A$3,A5)將輸入在儲存格內的年、月、日作為序列值顯示在一個儲存格內

5.按一下要輸入函數的儲存格，直接輸入=DATE($A$2,$A$3+3,A5)公式，按Enter鍵即可得到結果

6.向下複製公式，計算其他儲存格的值

※在選擇函數時，我們通常會採用按一下〔插入函數〕按鈕選擇要插入的函數這種方法。除了這種方法，我們還可以在儲存格中直接輸入函數公式，然後按Enter鍵得出結果，同時在儲存格中輸入的公式會直接顯示在編輯欄中。

文章標籤 excel 函數 參數 DATE 年 月 日 日期 序列值 pcuser 電腦人