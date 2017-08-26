|格式 → WORKDAY(start_date, days, holidays)
參數 →
start_date
為一個代表開始日期的日期，還可以指定加雙引號的表示日期的文字，如"2013年3月15日"。如果參數為日期以外的文字（例如「8月15日的生日」），則傳回錯誤值「#VALUE!」。
days
指定計算的天數，為start_date之前或之後不含週末及節假日的天數。days為正值將產生未來日期；為負值，則產生過去日期，如參數為-10，則表示10個工作日前的日期。
holidays
表示需要從工作日曆中排除的日期值，如州假日和聯邦假日以及彈性假日。參數可以是包含日期的儲存格區域，也可以是由代表日期的序列值所構成的陣列常數。也可以省略此參數，省略時，用除去星期六和星期天的天數計算。
WORKDAY函數能夠傳回起始日期之前或之後相隔指定工作日的某一日期的日期值。
EXAMPLE：計算工作日
使用WORKDAY函數，計算工作日。提前列出節假日和休假日，在計算中直接引用即可。
1.按一下要輸入函數的儲存格
2.按一下〔插入函數〕按鈕，在開啟的對話盒中選擇WORKDAY函數
3.設定參數，然後按一下〔確定〕按鈕
4.用公式=WORKDAY(B3,C3,$F$3:$F$13)計算出終止促銷的日期
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