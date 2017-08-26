格式 → WORKDAY(start_date, days, holidays)

參數 →

start_date

為一個代表開始日期的日期，還可以指定加雙引號的表示日期的文字，如"2013年3月15日"。如果參數為日期以外的文字（例如「8月15日的生日」），則傳回錯誤值「#VALUE!」。

days

指定計算的天數，為start_date之前或之後不含週末及節假日的天數。days為正值將產生未來日期；為負值，則產生過去日期，如參數為-10，則表示10個工作日前的日期。

holidays

表示需要從工作日曆中排除的日期值，如州假日和聯邦假日以及彈性假日。參數可以是包含日期的儲存格區域，也可以是由代表日期的序列值所構成的陣列常數。也可以省略此參數，省略時，用除去星期六和星期天的天數計算。