格式 → EOMONTH(start_date, months)

參數 →

start_date

為一個代表開始日期的日期，還可以指定加雙引號的表示日期的文字，如"2010年1月15日"。如果參數為日期以外的文字（例如「7月15日的生日」），則傳回錯誤值「#VALUE!」。

months

為start_date之前或之後的月數。正數表示未來日期，負數表示過去日期。如果months不是整數，則只會取整數。

進行月末日期的計算時，因為一個月有31天或30天，而閏年的2月或不是閏年的2月最後一天不同，所以日期的計算也不同。使用EOMONTH函數，能簡單地計算月末日。

EXAMPLE：算出指定月的月末日

從被輸入的月開始，算出指定月數後的月末日。

1.按一下要輸入函數的儲存格

2.按一下〔插入函數〕按鈕，在開啟的對話盒中選擇EOMONTH函數

3.設定參數，然後按一下〔確定〕按鈕



4.用公式=EOMONTH(C3,D3)顯示請求日後第二個月的最後一天

5.用公式=EOMONTH(C4,D4-1)+10計算出日期為7月10號

文章標籤 excel 函數 參數 EOMONTH 序列值 文字 指定月 pcuser 電腦人