|格式 → EOMONTH(start_date, months)
參數 →
start_date
為一個代表開始日期的日期，還可以指定加雙引號的表示日期的文字，如"2010年1月15日"。如果參數為日期以外的文字（例如「7月15日的生日」），則傳回錯誤值「#VALUE!」。
months
為start_date之前或之後的月數。正數表示未來日期，負數表示過去日期。如果months不是整數，則只會取整數。
進行月末日期的計算時，因為一個月有31天或30天，而閏年的2月或不是閏年的2月最後一天不同，所以日期的計算也不同。使用EOMONTH函數，能簡單地計算月末日。
EXAMPLE：算出指定月的月末日
從被輸入的月開始，算出指定月數後的月末日。
1.按一下要輸入函數的儲存格
2.按一下〔插入函數〕按鈕，在開啟的對話盒中選擇EOMONTH函數
3.設定參數，然後按一下〔確定〕按鈕
4.用公式=EOMONTH(C3,D3)顯示請求日後第二個月的最後一天
5.用公式=EOMONTH(C4,D4-1)+10計算出日期為7月10號
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