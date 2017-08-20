當你完成了一份試算報表，羅列整理了大量數據後，為了讓一些「比較」與「分析」更具體，你應該會想製作各種類的「統計圖表」，例如用直條圖比較優劣、用折線圖展示趨勢、用堆疊圖（面積圖）呈現各部分在整理所佔比例的關係等等，讓你呈現報告時更有力量。

但是要怎麼將「一大堆的數字」，轉換成一張具體呈現態勢的「好圖表」呢？我們可以試試看「Google試算表」內建的「自動建議圖表」功能，幫我們一秒生出「適合目前數據」的各種類可用好圖表，還可以當「數據分析助理」來使用喔！

1.在Google試算表中，右下方有一個叫做［探索］的功能，簡單來說，這個功能會自動分析報表的資訊，提供我們各種建議，並且列出各種統計分析圖。

2.我可以圈選某一段範圍的資料，這時候［探索］列會自動分析出他的加總、平均值、大小值。而且我可以拖曳像是「平均值」到表格中，就會自動建立統計函式。

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