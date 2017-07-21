如果我共用了一份Google試算表給多人，但我只想針對每個人開放不同的編輯欄位，例如A可以編輯A列、B可以編輯B列，但彼此都不能修改其他資料，這時候，可以像下面這樣做最快。

1.因為我要讓多人一起編輯這份試算表，所以首先我一樣要共用這份試算表給所有人的，並且開放［允許編輯］的權限。

2.這時候所有共用的人都能編輯整份試算表，怎麼辦呢？我會這樣做，在下方的［工作表］標籤上編輯右鍵，選擇［保護工作表］，先把整頁工作表「鎖起來」。

3.點下保護工作表後，右方會出現設定清單，我可以幫這個設定「取一個名稱」，例如「現在John只能編輯F單位資料」。

然後要「勾選」「特定儲存格除外」，也就是：整份工作表都禁止其他共用者編輯，除了我指定的特定儲存格。

接著在下方的欄位，點擊［表格］按鈕，到左方圈選你想開放某人編輯的範圍，也可以透過［新增其他範圍］，來指定多個區域的儲存格。設定完成，按下［設定權限］。

4.接著會彈出設定權限畫面，會列出原本共用這份試算表的所有編輯者，我把不允許他編輯這份［工作表］的人「全部取消勾選」。

以後，這些取消勾選的人，就不能改動這份［被保護工作表］的所有資料，但是，「除了」我前面設定為「除外」的那些儲存格。

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