格式 → RADIANS(angle)

參數 → angle

需要轉換為弧度的角度，參數是角度單位。如果參數為數值以外的文字，則會傳回錯誤值「#VALUE!」。

使用RADIANS函數，可將0°～360°的角度單位轉換為0～2π的弧度單位。在以原點為中心、半徑為1的單位圓中，從座標（1, 0）開始逆時針旋轉一周，圓的中心角θ在0°～360°之間發生變化，弧長L在0～2π之間發生變化。因為中心角θ和弧長L為1:1的關係，所以在三角函數中，把弧長變化作為角度來處理，此時，中心角θ的單位元為弧長單位，中心角θ為1時，弧長為1弧度（約57.3°）。

2∙π=360°

1弧度=(180°)/π

其中，π表示圓周率，近似值大約為3.141593。

EXAMPLE：將角度轉換為弧度

在圓周上的±n周和角度在±2nπ弧度間發生變化。

1.按一下要插入函數的儲存格

2.按一下〔插入函數〕按鈕，在打開的對話方塊中選擇RADIANS函數。正數表示逆時針旋轉的角度，負數表示順時針旋轉的角度

3.設定參數，然後按一下〔確定〕按鈕

4.根據公式=RADIANS(B4)，將B4儲存格內的數值轉換為弧度

文章標籤 excel 函數 radians 角度 弧度 轉換 電腦人 PCuSER 參數