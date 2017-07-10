如果我要寄送檔案給填寫時，能不能有一個簡單又舒適的流程呢？會不會對方更願意立即填寫？這時候我會用「協作編輯」的方式解決這個問題，而且就算對方沒有Google帳號也可以協作編輯。

1.在寄送郵件要夾檔時，盡量使用雲端共享的方式夾檔，需要提供文件給對方編輯時，筆者盡量使用Google文件讓對方編輯，這樣對方看到信，直接點擊連結，打開線上Google文件就能填寫內容。

2.線上編輯不用下載檔案、不需有軟體、速度也很快。更重要的是，對方填寫好後，也不用回傳給筆者，因為即時協同編輯，筆者這邊就會立即看到填好的資料內容。

3.而且筆者不用管對方有沒有Google帳號，利用［共用］中的［開啟連結共用設定］，筆者可以獲得一個共用網址，設定好這個網址可以編輯或只能註解，然後把網址傳給對方，對方不需要有Google帳號，也能在網頁中編輯或註解筆者的文件了。

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