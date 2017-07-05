格式 ROUNDUP(number, num_digits)

參數 number

可以是需要四捨五入的任意實數。參數不能是一個儲存格區域。如果參數為數值以外的文字，則回傳錯誤值“#VALUE!”。

num_digits

四捨五入後數字的位元數。例如，如果位數為2，則對小數點後第3位數進

行四捨五入。如果參數為數值以外的文字，則回傳錯誤值“#VALUE!”。

使用ROUNDUP函數可求按指定位元數對數值向上捨入後的值，如對保險費的計算或對額外消費等金額的零數處理等。通常情況下，對數值四捨五入時，是捨去4以下的數值，捨入5以上的數值。但ROUNDUP函數進行捨入時，與數值的大小無關。

EXAMPLE 1：向上捨入數值

按照各種位數對數值“246.123”進行向上捨入。位元數為負數時，由於向上捨入整數部分，所以求得的值和原數值誤差很大。



1.按一下要插入函數的儲存格

2.按一下該按鈕，在打開的“插入函數”對話盒中選擇ROUNDUP函數，指定儲存格後，按F4鍵，變為絕對引用

3.指定參數，然後按一下“確定”按鈕

4.根據ROUNDUP函數，得到A2中的捨入值

5.位數指定為0，向上捨入小數點後第1位取整

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