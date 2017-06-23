格式 LCM(number1, number2, ...)

參數 number1, number2, ...

要計算最小公倍數的2～29個參數。如果參數為非數值型，則會回傳錯誤值“#VALUE!”。如果有任何參數小於0，則會回傳錯誤值“#NUM!”。

使用LCM函數可以求兩個以上正整數的最小公倍數。如下所示，最小公倍數為兩個或兩個以上的正整數中相同倍數的最小值，即分解各因數時所有因數的乘積，相反，兩個以上正整數中相同因數的最大值稱為最大公約數。可參照GCD函數求最大公約數。

例 220和286的最大公約數為它們的相同因數2和11的乘積22。

220=2×2×5×11

286=2× 11×13

最小公倍數=2×2×5×11×13

EXAMPLE：求最小公倍數

指定正整數數值。數值參數如果是相鄰儲存格的多個數值時，也可按照A2:C2的格式指定為儲存格區域。

1.利用公式=LCM(A2:C2)求出A2:C2儲存格區域內數值的最小公倍數，最大公約數則根據函數公式=GCD(A2:C2)求出結果

2.利用公式=MOD(D2,E2)求最小公倍數除以最大公約數的餘數，參數為負數時，回傳錯誤值“#NUM!”