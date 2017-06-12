有時候我們登入一個網站、參加一個活動、使用一個服務，獻出了我們的Gmail信箱來註冊，而這些來源也會開始把一些更新消息、優惠通知寄到我們的Gmail來。但是時間一久，有可能我不再使用那個網站了，這時候還是一直收到相關電子報的話確實很煩。

更進一步的，因為太久沒有使用那個網站了，為了要退訂電子報，還要想辦法回到網站登入來修改設定，可能有時候還真的找不到退訂的門路。這時候，Gmail內建在信箱裡的「一鍵退訂」甚至「不需登入發信網站」就可以取消訂閱，十分厲害且便捷。

1.在瀏覽Gmail郵件時，如果這封郵件支援直接取消訂閱，那麼在寄件者右方會出現「取消訂閱」的連結，直接點擊即可。

2.點擊連結，會詢問你是否確認要「取消訂閱」，按下確認後，針對支援的郵件可以「不需離開Gmail」、「不需登入網站」，就可以把這封定期寄送的電子報或廣告DM直接退訂。



3.有些郵件雖然有「取消訂閱」的連結，但是不支援在 Gmail 內直接退訂，這時候按下「取消訂閱」後， Gmail 會詢問你是否「造訪來源網站的設定頁面」來進行退訂。

4.但是有些我們不想再看到的郵件，不一定有「取消訂閱」功能，這時候，還可以利用Gmail的「封鎖某某寄件人」功能，直接封鎖這類郵件。