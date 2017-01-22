很多人都有這種經驗：利用電腦工作並同時播放音樂突然想要離開座位，必須先將音樂關掉再鎖定電腦，如果沒有先暫停音樂播放或將喇叭關閉，電腦畫面即使已經鎖定，音樂依舊會繼續唱下去。其實只要做一些設定，在鎖定電腦畫面的同時，就會自動關閉喇叭，下次重新登入時，音樂也會同時響起。



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1. 安裝檔下載回來後立即解壓縮，並存放在硬碟某個位置（例如『C:

ircmd』資料夾）



2. 然後，按下［開始功能表］+［R］快速鍵開啟「執行」視窗，接著在「開啟」空白欄位內鍵入「taskschd.msc」再按下〔確定〕按鈕。



3. 跳出「工作排程器」主視窗以後，點擊功能表【動作】→【建立工作】。



4. 此時會跳出一個「建立工作」視窗，先在「名稱」右側空白欄位內為此次的工作項目命名，然後切換至〔觸發程序〕活頁標籤。



5. 在〔觸發程序〕活頁標籤內，將要設定兩種觸發程序，一個是電腦鎖定，另一個則是電腦解除鎖定。我們先新增鎖定設定，在〔新增〕按鈕上按一下滑鼠左鍵。



6. 跳出「新增觸發程序」視窗後，先開啟「開始工作」下拉選單，再點擊其中的【工作站鎖定時】選項，最後按一下右下角的〔確定〕按鈕，回到 步驟 5 的畫面中，就會出現一筆新設定。



7. 接著我們再設定第二筆觸發程序，同樣在〔觸發程序〕活頁標籤內按一下〔新增〕按鈕，開啟「新增觸發程序」對話盒，這次在「開始工作」下拉選單中則改選為【工作站解除鎖定時】選項，然後按一下〔確定〕按鈕離開。



8. 回到〔觸發程序〕活頁標籤，中間欄位內就有工作站鎖定時與解除鎖定時的兩筆設定。再切換到〔動作〕活頁標籤，進一步做細部設定。



9. 切換至〔動作〕活頁標籤後，按一下左下角的〔新增〕按鈕，將開啟「新增動作」對話盒。「動作」下拉選單保持【啟動程式】選項不更動，但按一下「程式或指令碼」空白欄位右邊的〔瀏覽〕按鈕。

10. 「新增動作」視窗出現後，切換至「C:

ircmd」內，先點擊其中的「nircmd.exe」執行檔，再按下〔開啟〕按鈕。回到「新增動作」對話盒，「程式或指令碼」欄位內就會指定好「C:

ircmd

ircmd.exe」路徑， 接下來要在「新增引數（可省略）」右側欄位內設定讓電腦靜音的引數， 在此輸入「mutesysvolume 2」，按下〔確定〕完成設定。



11. 設定完成後，馬上來做一下測試。先開啟某音樂網站播放音樂，然後按下［開始功能表］+［L］快速鍵，這時立即進入電腦鎖定畫面，音樂聲也戛然而止。解除電腦鎖定以後，網站音樂將會繼續播放，並維持先前的音量。有了這個設定之後，往後離開座位要將電腦鎖定時，就會方便許多。