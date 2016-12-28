Windows 10 作業系統的預設網頁瀏覽器已經改成 Edge，舊有的 Internet Explorer 已經從「開始」功能表選單中消失了。Edge 網頁瀏覽器固然增添了許多新奇的功能，但很多人還是習慣使用 IE。其實 IE 瀏覽器並未從 Windows 10 內移除，只是被藏了起來，利用以下介紹的方法就可以把它找出來。
1. 在 Windows 10 的桌面點擊一下左下角工作列中的「搜尋 Windows」圖示。跳出「開始輸入以搜尋應用程式、檔案與設定。」搜尋畫面後，在最下方的空白搜尋框內輸入任何關鍵字，上方區域就會立即列出與之相關的搜尋結果。
2. 在欄位中輸入搜尋 Internet Explorer 網頁瀏覽器的關鍵字「IE」，而上方區域也隨即顯示「Internet Explorer 桌面應用程式」搜尋結果。
3. 點擊剛剛的搜尋結果「Internet Explorer 桌面應用程式」，就會馬上在 Windows 桌面上開啟大家熟悉的 IE 網頁瀏覽器。
4. 剛剛的搜尋方式雖然可以開啟IE瀏覽器，但是每次都用搜尋的方式非常麻煩，所以必須找到「開始」功能表內的 Internet Explorer 啟動選項。先在桌面上按一下左下角的視窗圖示開啟［開始功能表］，然後點擊【所有應用程式】選項。
5. 過一段時間後，重新切換回 Directory Monitor 程式主視窗，就會發現任何有關於指定資料夾內的操作，都已經一五一十地顯示在下方〔Text Log〕區域內，同時在桌面上也會有提示訊息告知你現在哪些檔案正在被更動。
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