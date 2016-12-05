自從 Windows 7 取消快速啟動列，改採以釘選到工作列的方式來快速啟動軟體後，工作列就經常釘滿軟體圖示，還是有快速啟動列時比較清爽。其實它只是被隱藏起來了，透過一些小技巧就可以讓你重新找回這個好用的功能囉！





1. 首先在工作列的空白處按一下滑鼠右鍵，跳出選單以後選擇【工具列】→【新增工具列】。





2. 跳出「新增工具列 - 選擇資料夾」以後， 在空白欄位中輸入「%appdata%\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch」，然後按一下〔選擇資料夾〕。





3. 此時在工作列上就會出現「Quick Launch」工具列，可是還是跟快速啟動列長相不同啊！





4. 沒關係，我們再動手做一點改造，在工作列上按一下滑鼠右鍵，跳出選單以後，這次我們在選單上選擇【鎖定工作列】解除鎖定。





5. 解除鎖定以後，就可以把快速啟動列拖曳到工作列最左側，然後在上面按一下滑鼠右鍵，將【顯示文字】及【顯示標題】取消勾選。



※ 你還可以在快速啟動區域的右鍵選單上按下【檢視】→【大圖示】，讓圖示變得更大更好點擊，並重新按下【鎖定工作列】以免不小心拉到讓圖示亂掉。