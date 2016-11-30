Windows XP 時代，工作列中有一個「顯示桌面」的圖示，按一下這個圖示，所有桌面上開啟的程式視窗就會全部隱藏起來，而自 Windows 7 開始，這項功能已被搬到工作列最右側角落的一個小邊條。如果一直很懷念這個功能，在 Windows 10 作業系統內一樣可以透過設定將這個「顯示桌面」圖示找回來。





1. 先在桌面上的任何一個地方按一下滑鼠右鍵，再依序點擊選單中的【新增】→【捷徑】，之後將開啟「建立捷徑」設定視窗。接著在「輸入項目的位置」空白欄位內輸入以下的設定，然後按下〔下一步〕：explorer.exe shell:::{3080F90D-D7AD-11D9-BD98-0000947B0257}



2. 接著來到「你要將捷徑命名為何？」設定畫面，將「輸入這個捷徑的名稱：」下面方框內原有的「explorer.exe」更名為「顯示桌面」，然後在〔完成〕按鈕上按一下滑鼠左鍵。



3. 此時桌面上就會出現一個名稱叫「顯示桌面」的資料夾圖示，在這個資料夾圖示上按一下滑鼠右鍵，再點擊選單中的【內容】選項。跳出「顯示桌面 – 內容」對話盒以後，先切換至〔捷徑〕活頁標籤，然後按一下〔變更圖示〕。再點擊選起如圖中游標所示之圖示，然後按下〔確定〕。



4. 回到桌面，原先的資料夾圖示已經變成以往那一個大家熟悉的「顯示桌面」圖示了。接著在這個「顯示桌面」圖示上按一下滑鼠右鍵，然後點擊快速選單中的【釘選到工作列】選項。隨後，工作列中就會出現「顯示桌面」。



5. 往後當桌面上開啟許多視窗時，只要按下工作列中的「顯示桌面」就能夠變回最清爽的模樣。此外利用先選取然後按住滑鼠左鍵進行拖拉的動作，就可以在工作列內調整「顯示桌面」圖示的擺放位置。