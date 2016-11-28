隨著電腦的使用時間一久，原本排列好的桌面圖示一定到最後都會亂掉，若想在更動後讓桌面圖示立即恢復成原先的排列方式，不妨試試「Restore Desktop Icon Layouts」幫你備份桌面圖示的排列順序，一秒還原回當初的排列方式。



※ 下載網址：http://www.sordum.org/dns_jumper/downloads39.php（開啟網頁後自動下載）



1. 開啟 Restore Desktop Icon Layouts 視窗後，雖然軟體有內建繁體中文語系，但似乎會自動採用簡體中文，因此我們要手點點擊功能表上的【選項】→【Languages】→【Chinese 繁體中文 - Traditional】來切換。



2. 切換到繁體中文語系以後，不用重開 ReIcon 的主畫面，若想要立即備份目前桌面圖示的顯示位置，請按下工具列中的「Save Icon's - Layout」的圖示。



3. 備份後就會在欄位中新增一筆「新建圖標-布局」記錄，後方會顯示目前的螢幕解析度、備份日期及時間、共幾個桌面圖示以及 ID 編號。想要修改記錄名稱，可以利用右鍵選單功能修改。



4. 為了使用上的方便，我們可以將此軟體新增到桌面上的右鍵選單中，就不用每次都還得叫出主畫面來備份還原。點擊功能表上的【選項】→【添加右鍵菜單】→【桌面】，就能將 ReIcon 的功能選項加入於桌面操作時的右鍵選單之中。



※ 如果跳出一個「使用者帳戶控制」警告對話盒，按下〔是〕繼續執行即可。



5. 使用一段時間後，桌面圖示的排列肯定已經不同以往，想要恢復成原先的排列方式，則在桌面環境的任一空白處按一下滑鼠右鍵，然後依序點選【桌面圖標布】→【恢復圖標布局】選項。不過如果是在備份之後才建立的軟體圖示，就不會乖乖排好，需要再手動移動排列。



※ 你也可以直接從此選單中點擊【保存圖標布】來儲存桌布上的圖示排列。