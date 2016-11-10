Windows 7 有一個頗有趣的功能，就是在登入時可顯示預先設定的訊息，讓這台電腦的使用者都能看到這個訊息，無論是你想留言給共用電腦的家人，或是每天給自己一個看了會有好心情的訊息，都非常好用喔！





1. 首先按一下鍵盤上的［開始程式集］+［R］叫出「執行」對話盒，然後輸入「secpol.msc」，並按一下〔確定〕，叫出「本機安全性原則」視窗。





2. 跳出「本機安全性原則」視窗以後，依序展開「安全性設定\本機原則\安全性選項」，然後在右方窗格中「互動式登入：給登入使用者的訊息本文」上以滑鼠左鍵雙擊它。





3. 接著會跳出「互動式登入：給登入使用者的訊息本文」對話盒，輸入訊息的內容，這個是到時候顯示在歡迎頁面上的主要內容，因此可以寫詳細些，輸入完內容以後，按一下〔確定〕。





4. 回到「本機安全性原則」視窗以後，在右窗格中點擊「互動式登入：給登入使用者的訊息標題」兩次。開啟「互動式登入：給登入使用者的訊息標題」對話盒以後，在中央欄位中輸入你幫剛剛輸入的訊息所下的標題，然後按一下〔確定〕關閉它。





5. 將所有程式關閉以後，重新開機就可以看到剛剛你所設定的訊息囉！



