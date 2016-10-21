智慧型手機有個安全措施，當輸入密碼或 PIN 時，超過次數會鎖機，是個相當不錯的安全考量，其實 Windows 也有類似的功能，只不過此功能預設值是被關閉的，現在就告訴各位讀者如何來打開此功能。





1. 將滑鼠游標移動到桌面下方工作列中的「工作檢視」圖示上，該圖示就會變換成另一個左右伸展的新圖示。





2. 在這個新的「工作檢視」圖示上按一下滑鼠左鍵，桌面右下方將會出現「新增桌面」的［＋］圖示。





3. 按一下「新增桌面」的［＋］圖示，就會出現一行「虛擬桌面」設定區域，裡面有「桌面 1」和「桌面 2」。「桌面 1」是原有的桌面，「桌面2」則是此次新增的。





4. 若再按一次「新增桌面」的［＋］圖示，又會出現虛擬桌面「桌面 3」，每按一次就會增加一個虛擬桌面，桌面的編號也會依次增加。





5. 如果工作到一半，想要將下一件工作分配到另一個桌面，除了利用以上所介紹按一下「新增桌面」的［＋］圖示來增加之外，也可以按下鍵盤上［開始程式集］+［Ctrl］+［D］來快速新增。





6. 按下［開始程式集］+［Ctrl］+［D］熱鍵後，就會直接切換進入新增的桌面內。





7. 將滑鼠游標移動到某個虛擬桌面圖示上，然後按一下滑鼠左鍵，就可以進入該桌面，但是當虛擬桌面一多，顯示範圍容納不下時，就會出現往右圖示［>］，按下往右圖示就可以看到更多的虛擬桌面。如果想要回到前頭， 則按下往左圖示［<］來切換。





8. 將滑鼠游標移動到某個虛擬圖示時，上方區域就可以預先顯示此桌面內所開啟的程式視窗，此時立即按一下滑鼠左鍵。





9. 在選定的虛擬桌面圖示上按一下滑鼠左鍵後，會進入這個桌面，並顯示所有開啟的程式視窗。



