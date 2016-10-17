OneDrive 是微軟的免費雲端硬碟服務，如果你平時存檔都有備份到 OneDrive 的習慣，不妨參考小編的教學，將預設存檔位置改到 OneDrive 中，存檔時就能順便同步上傳，不讓檔案有遺失的機會！





1. Windows 10 中有內建 OneDrive，因此我們不用另外去下載，這麼好康當然要多少用一下囉！首先我們要先啟用 OneDrive，點擊開始功能表上的【所有應用程式】進入軟體清單以後，找到【OneDrive】並點擊它。



2. 跳出「歡迎使用 OneDrive」畫面以後，點擊〔開始使用〕來啟動。



3. 首先輸入你的「Microsoft 帳戶」並登入。



4. 在「向您介紹 OneDrive」資料夾以後， 可以按一下〔變更〕調整 OneDrive 在此電腦上的資料夾位置，或是直接按一下〔下一步〕來繼續下個步驟。



5. 接下來請選擇想要同步到此電腦上的雲端資料夾，如果不需要在此電腦上佔用空間的話可以不必勾選，設定完成以後按一下〔下一步〕。



6. 看讀者的需要決定需不需要勾選「可讓我使用 OneDrive 以擷取此電腦上的任何檔案」，最後按一下〔完成〕即可開始使用 OneDrive 囉！



7. 而將預設的存檔位置改到 OneDrive 中的步驟非常簡單，可以看到在 Windows 10 檔案總管中有「下載」、「文件」、「音樂」、「桌面」、「圖片」、「影片」等 6 個資料夾，在存檔時會優先以這幾個資料夾當作存檔路徑，因此我們只要一個一個修改即可，小編先在「下載」資料夾上按一下滑鼠右鍵，叫出選單以後再點擊【內容】。



8. 開啟「下載 - 內容」資料夾以後，切換到〔位置〕活頁標籤，可以在中間的欄位看到目前此資料夾在電腦中的真實路徑，點擊一下〔移動〕來改變資料夾位置。



9. 跳出「選擇目的地」對話盒以後，然後移動到 OneDrive 資料夾的根目錄中，建立一個名為「Downloads」的資料夾（『公用』資料夾是 OneDrive 中原本就有的雲端資料夾），然後點擊它反白並按下〔選擇資料夾〕。



10. 回到「下載 - 內容」對話盒以後， 可以看到路徑已經變成「OneDrive」同步資料夾底下的「Downloads」囉！接著按一下〔確定〕。



11. 接著會跳出「移動資料夾」對話盒，詢問你是否要將檔案移動到新路徑中，點擊一下〔是〕以後，等待檔案移動完成就好囉！依照此方式，也將「文件」、「音樂」、「桌面」、「圖片」、「影片」等資料夾依你的需要移動到 OneDrive 中，不必每個資料夾都移動，只要移動有同步需求的即可。



※ 「文件」的英文資料夾名稱為「Documents」，「音樂」為「Music」，「桌面」為「Desktop」，「圖片」為「Pictures」，「影片」則為「Videos」。