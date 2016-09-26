如果你的電腦通常都只有自己在用，平常也不會上什麼奇怪的論壇、網站，也不會隨便下載軟體，但又三不五時就會中毒。這種時候，免不了就會懷疑，是不是偶爾別人拿隨身碟來交流檔案時被病毒感染。不過誰會記得電腦上有哪些隨身碟接上使用過呢？其實你的電腦早已悄悄記錄下這些隨身碟的「蹤跡」，這裡我們就來看看，怎麼找出曾經連接過的隨身碟型號，讓你可以找出誰用過你的電腦。





1. 首先我們開啟開始功能表然後點擊【所有應用程式】。【Windows 系統】→【命令提示字元】，在上面用滑鼠右鍵點擊一下，跳出選單以後選擇【以系統管理員身分執行】。





2. 叫出「系統管理員 - 命令提示字元」視窗以後輸入以下指令，可以將 USB 的相關記錄匯出到 C 槽下，產生為「usb.txt」文字檔案：

「reg query HKLM\System\currentcontrolset\enum\usbstor /s>c:\usb.txt」





3. 文件產生完畢之後，就可以到 C 糟下開啟「usb.txt」來看看。按下［Ctrl］ + ［F］，搜尋「FriendlyName」，在每一行 FriendlyName 字串後面都可以看到隨身碟裝置的名稱，一一記錄下來就可以找出到底電腦連接過哪些隨身碟了。





