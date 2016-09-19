智慧型手機有個安全措施，當輸入密碼或 PIN 時，超過次數會鎖機，是個相當不錯的安全考量，其實 Windows 也有類似的功能，只不過此功能預設值是被關閉的，現在就告訴各位讀者如何來打開此功能。





1. 請先按下鍵盤上的［開始程式集］ + ［R］按鈕叫出「執行」對話盒，然後在欄位中輸入「gpedit.msc」並按一下〔確定〕叫出「本機群組原則編輯器」。





2. 請在「本機群組原則編輯器」左窗格中的「本機電腦原則」上展開「電腦設定」→「Windows設定」→「安全性設定」→「帳戶原則」→「帳戶鎖定原則」，此時在右窗格會出現三個原則選項，請用滑鼠左鍵雙擊「帳戶鎖定閾值」。





3. 此數值的設定是允許幾次的嘗試失敗登入，超過設定的次數後會被鎖定帳戶，除非由系統管理員重設或該帳戶的鎖定期間已到，否則無法使用該鎖定的帳戶。此值的範圍介於 0 到 999 之間，預設值為 0，將永遠不會鎖定該帳戶，小編設定 3 次輸入錯誤後即鎖定。





4. 設定數值後會出現一個視窗，主要是提醒有兩項原則的建議設定值（預設 30 分鐘），有帳戶鎖定時間與重設帳戶鎖定計數器的時間間隔，請先按下〔確定〕來離開這個視窗。





5. 接下來就是要來設定提示帳戶鎖定時間，所以請點擊「帳戶鎖定時間」兩下。跳出「帳戶鎖定時間」假如小編設定 15 分鐘的話，當嘗試密碼錯誤 3 次即會鎖住帳戶 15 分鐘，換句話說每一小時最多可以有 12 次的機會。



