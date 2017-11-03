格式 → XNPV(rate,values,dates)

參數 →

rate

用儲存格或數值設定用於計算現金流量的貼現率。如果設定為負數，則傳回錯誤值「#NUM!」。

values

用儲存格區域指定計算的資金流量。如果儲存格內容為空，則傳回錯誤值「#VALUE!」。

dates

設定發生現金流量的日期。如果現金流量和支付日期的順序相對應，則不必設定發生的順序。如果起始日期不是最初的現金流量，則傳回錯誤值「#NUM!」。

使用XNPV函數，可以求不定期內發生現金流量的淨現值。XNPV函數中的現金流量和日期的設定方法是重點。所謂淨現值是現金流量的結果，是未來相同時間內現金流入量與現金流出量之間的差值。如果將相同的貼現率用於XNPV函數的結果中，只能看到相同金額的期值。如果此函數結果為負數，則表示投資的本金為負數。

EXAMPLE：求現金流量的淨現值

當求不定期內發生現金流量的淨現值時，開始設定的日期和現金流量必須發生在起始階段。

根據公式=XNPV(5%,B3: B9,C3:C9) 傳回淨現值

※如果XNPV函數的日期和現金流量相對應，則沒必要按順序設定。

文章標籤 excel 函數 參數 現今流 淨現值 pcuser 電腦人 XNPV