格式 → FV (rate,nper,pmt,pv,type)

參數 →

rate

為各期利率。可直接輸入帶%的數值或是引用數值所在儲存格。rate和nper的單位必須一致。由於通常用年利率表示利率，所以若按年利2.5%支付，則月利率為2.5%/12。若設定為負數，則傳回錯誤值「#NUM!」。

nper

設定付款期總數，用數值或引用數值所在的儲存格。例如，10年期的貸款，如果每半年支付一次，則nper為10×2；5年期的貸款，如果按月支付，則nper為5×12。如果設定為負數，則傳回錯誤值「#NUM!」。

pmt

為各期所應支付的金額，其數值在整個年金期間保持不變。通常pmt包括本金和利息，但不包括其他的費用及稅款。若pmt<0，則傳回正值。

pv

為現值，即從該項投資開始計算時已經入帳的款項，或一系列未來付款當前值的累積和，也稱為本金。如果省略PV，則假設其值為零，並且必須包括pmt參數。

type

用於設定付息方式是在期初還是期末。設定1為期初支付，設定0為期末支付。如果省略，則設定為期末支付。