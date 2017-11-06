|格式 → FV (rate,nper,pmt,pv,type)
參數 →
rate
為各期利率。可直接輸入帶%的數值或是引用數值所在儲存格。rate和nper的單位必須一致。由於通常用年利率表示利率，所以若按年利2.5%支付，則月利率為2.5%/12。若設定為負數，則傳回錯誤值「#NUM!」。
nper
設定付款期總數，用數值或引用數值所在的儲存格。例如，10年期的貸款，如果每半年支付一次，則nper為10×2；5年期的貸款，如果按月支付，則nper為5×12。如果設定為負數，則傳回錯誤值「#NUM!」。
pmt
為各期所應支付的金額，其數值在整個年金期間保持不變。通常pmt包括本金和利息，但不包括其他的費用及稅款。若pmt<0，則傳回正值。
pv
為現值，即從該項投資開始計算時已經入帳的款項，或一系列未來付款當前值的累積和，也稱為本金。如果省略PV，則假設其值為零，並且必須包括pmt參數。
type
用於設定付息方式是在期初還是期末。設定1為期初支付，設定0為期末支付。如果省略，則設定為期末支付。
使用FV函數，可以基於固定利率及等額分期付款方式，傳回它的期值。用負號設定支出值，用正號指定流入值。如何設定定期支付額和現值是此函數的重點。
EXAMPLE：求儲蓄的期值
1.按一下要輸入函數的儲存格
2.按一下〔插入函數〕按鈕，打開〔插入函數〕對話框，從中選擇函數FV
3.設置相應的參數。要注意利率與期數的一致性，因為是每月支付，所以除以12。期數是指支付的總次數，設定為B3*12
儲蓄時，通常用負號設定定期支付額和現值。但是，若要以負數為計算結果，則要保持這兩個參數為正數。
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