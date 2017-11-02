格式 → NPV(rate,value1,value2, ...)

參數 →

rate

為某一期間的貼現率，是固定值。用儲存格或數值指定現金流量的貼現率，如果指定為數值以外的值，則傳回錯誤值「#VALUE!」。

value1,value2, ...

為1到29個參數，代表支出及收入。value1,value2,...在時間上必須具有相等間隔，並且都發生在期末。支出用負號，流入用正號。

使用NPV函數，可以基於一系列現金流和固定貼現率，傳回一項投資的淨現值。淨現值是現金流量的結果，是未來相同時間內現金流入量與現金流出量之間的差值。而且，現金流量必須在期末產生。NPV函數的現金流量能設定到29個，但設定的順序則被看作流出量的順序。因此，value的設定順序是重點。

EXAMPLE ：求現金流量的淨現值

1.按一下要輸入函數的儲存格

2.按一下〔插入函數〕按鈕，在打開的對話盒中選擇NPV函數

3.設定相對應的參數

4.根據公式= NPV(B2,B3,B4,B5,B6)傳回現金流量的淨現值

文章標籤 excel 函數 NPV 現金流 貼現率 值 pcuser 電腦人 參數