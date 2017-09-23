有時候我們擁有多個Gmail信箱，例如公司裡有一個G Suite企業版的Gmail ，但自己還有其他個人的Gmail信箱，有沒有辦法統一用一個Gmail信箱管理郵件？或者自己申請的Gmail帳號多了，有一天想要統整到一個主帳號一起管理郵件，這時候要如何滿足需求？

1.為了教學方便，假設我們有兩個Gmail信箱，一個是Gmail A ，一個是Gmail B ，現在我們要把 A 郵件匯入（轉移到） B 信箱。來源信箱是A ，所以要先到來源信箱處，進入［設定］的［轉寄和POP］分頁，開啟［對所有郵件啟用POP功能］。並且強烈建議要選擇： 「在收件匣保留Gmail的副本」，這樣一來A信箱匯入到B後， A信箱還會保留著郵件，以備不時之需，真的不需要再自己手動刪除比較保險。

2.接著我們轉換到目的地信箱B ，進入目的地信箱的Gmail帳戶設定，進入［帳戶］分頁，在［查看其他帳戶的郵件］處，點擊［新增郵件帳戶］。

3.然後就跟著匯入郵件的設定步驟一一完成即可。首先要輸入來源信箱 A 的電子信箱帳號。接著進入詳細設定畫面，輸入使用者名稱與密碼，基本上維持預設的POP伺服器設定即可。

4.登入成功後，會詢問你是否也要使用來源Gmail帳號傳送郵件。這個意思是，我在B信箱統一收取A信箱的郵件，並且我可以從B信箱以A帳號的名義發信、回信出去。

5.接著就會開始自動同步來源信箱 A 的郵件到 B 信箱，可能需要一些處理時間，他會把所有 A 信箱的「舊郵件」全部匯入 B 信箱，之後 A 信箱收到的「新郵件」也會持續匯入到 B 信箱。我可以在目的地信箱 B 中，從［帳戶］設定分頁，看到來源信箱的檢查狀態，之後還可以在這裡查看每一次檢查郵件的時間，也能從這邊點選「立即檢查郵件」，幫我們立即收取 A 信箱的最新郵件。



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