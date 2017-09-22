有沒有什麼工具可以每天自動在浩瀚的網海中幫我「挖掘」、「過濾」、「挑選」出和某主題相關的新聞，讓我輕輕鬆鬆閱讀一份「真正屬於自己的報紙」，或是讓我很快速地整理出一份剪報快訊？

有的，只要利用「Google Alerts（Google 快訊）：https://www.google.com.tw/alerts」，就能針對各種「主題關鍵字」進行每天網路上最新相關內容的新聞挖掘，而且全自動，還會把收集到的資訊自動寄到我的電子信箱。

1.進入「Google快訊」網站，這時候你可以建立各種追蹤快訊。只要在「搜尋查詢」欄位裡面輸入關鍵字，那麼Google就會利用它超級強大的搜尋能力，每天到中文網站中幫你「挖掘」出最新出現的相關內容。

2.輸入想要搜尋的關鍵字後，如果搜尋結果不是那麼讓人滿意，可以試試看調整「搜尋結果類型」，例如調整到「網誌」或「討論」，這樣可以針對部落格與論壇進行內容搜尋，有時候可以找到更專精、更八卦、更即時的特殊結果。

3.另外你可以調整「數量」欄位，試試看「最佳搜尋結果」或「所有搜尋結果」哪個更加適合你，可能每個關鍵字都需要不同的項目微調，讓追蹤的內容最適合你的需求為止。

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