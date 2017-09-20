一般網站經營者會使用「Google 自訂搜尋」來架設站內、企業內的搜尋引擎，但這個免費工具對任何人「進行資料研究」都很有幫助。

有時候進行一個新的專案，接觸自己沒有觸碰過的領域，會需要學習很多新的知識、新的名詞、查詢新的資料，這時候除了閱讀專書、請教專家外，相信很多工作者也會開始在Google上進行資料搜尋。在專案或論文的資料研究中，要如何做，才能深入挖掘出更具體的資料內容呢？或許一個值得試試看的辦法，就是幫每一個專案建立「 Google 自訂搜尋引擎（https://cse.google.com/cse/all）」，用自建搜尋引擎來搜尋這個領域中幾個專門網站的所有內容，等於建立一個自動化的專案知識庫，花最少的時間收集，但是就能更深入的挖出更多需要的資訊。

我們要做的步驟就是先在一般的Google搜尋中，找到幾個跟研究主題有關的專門網站，例如筆者想研究「數位工作方法」，我先用一些基本的關鍵字在一般Google搜尋中找出談相關方法的部落格與網站，然後把他們加入我的自訂搜尋引擎中，這個階段只是先收集網站的名單。把這些網站名單建立到Google自訂搜尋引擎的索引清單中，這樣一個便利的知識庫就完成了。

1.首先，進入「Google 自訂搜尋」，然後按下〔Add〕就可以進入增加Google自訂搜尋的設定畫面，而第一步就是把目前需要研究的相關網站網址，一個一個的加入。

2.筆者的經驗是一開始不用想說等到找齊網站才開始建立自訂搜尋引擎，通常我找到幾個值得研究的專業網站，我就先加入自訂搜尋引擎中，以後一邊搜尋研究時，一邊自然就會發現更多相關網站，到時候再陸續加入也不遲。

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