如果你擁有G Suite教育版或企業版帳號，可以利用「小組雲端硬碟」滿足下列需求。

企業內共用行政文件與資料：

團隊內部會有一些制式的行政文件、規範檔案，以及各式各樣的參考資料，這些檔案文件或許就是要給所有成員一起共用的，這時候就可以利用「小組雲端硬碟（Team Drives）」，建立一個「公司重要資料」的「小組硬碟」，然後把公司成員都加入，公司成員可以上傳或修改資料，但不能刪除重要文件。

一個新專案團隊的檔案文件管理：

當我有一個專案準備開始執行，我可以建立這個專案專屬的「小組雲端硬碟」，只把專案小組的成員加入，或是把在企業外部的客戶加入，可以輕鬆共用合作大量專案檔案，但這個專案資料由公司管理員做最後控管，如果專案負責人中途離職也不會因此不小心刪除專案資料。

1.預設情況底下，目前只有G Suite擁有管理員權限的使用者，才能在企業的Google雲端硬碟中新增「小組雲端硬碟」。但管理員也可以進入「管理控制台」的［雲端硬碟與文件］－［共用設定］中，取消勾選「禁止使用者建立新的小組雲端硬碟」的選項，這樣一來，所有企業內用戶就可以根據他們的專案需求，建立自己的小組雲端硬碟。

2.管理員開啟功能後，企業用戶打開自己的Google雲端硬碟，就會看到左方多出了一個［小組雲端硬碟］的選項。

3.組雲端硬碟的管理者，可以新增其他成員到小組雲端硬碟中，設定成員權限的方式和一般雲端硬碟不同，小組雲端硬碟給每個成員的權限有：

完整：可以編輯、新增、刪除檔案，以及管理成員。

編輯：只能編輯、新增檔案，不能刪除檔案，也不能管理成員。

註解：只能註解檔案。

瀏覽：只能瀏覽檔案。

多了一層［完整］權限，也就讓「小組雲端硬碟」可以避免其他客戶、同事誤刪專案裡的重要資料，並且能更好控管每個人的瀏覽權限。

4.「小組雲端硬碟（Team Drives）」的檔案文件是屬於G Suite企業擁有者的，而非哪一個專案的個人的，這是什麼意思呢？

假如有一天，專案裡的主事者離開專案了，客戶也離開專案了，同事也離開專案了，這個專案裡設定沒有人了，但這個「小組專案資料夾」依然還在，不會消失，並且公司的管理者可以隨時控管。所以這是一個在團隊中，更嚴謹的控管團隊資料的協同合作方式。



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