Google相簿還有一個功能叫做：「多人共用相簿」。分享相簿可以開放讓你的朋友、家人、同事一起在你的某一個相簿裡上傳新增照片！也可以把他人分享的相簿加入自己的相簿集錦中，滿足雲端多人協同合作相簿的需求。因為Google相簿的無限容量，很多人會拿來儲存整個生活與旅遊回憶的照片，而這時候，一定希望跟自己一起生活的人也可以共用相簿。只要使用Google相簿的「共用相簿：允許他人上傳新增照片」功能即可。

1.打開你的Google相簿網頁版，或是更新你的Google相簿 App ，然後進入某一個分類相簿中，這時候點選這個相簿分類右上方的［分享按鈕］。

2.這時候可以看到一個選項：［允許他人新增相片］，把這個選項開啟。這樣一來，獲得這個相簿分享網址的人，就同時獲得把他的照片上傳到這個相簿的權限。

3.他人接收到我傳送的相簿分享網址後，打開相簿網址，還必須登入他的Google相簿帳號，這時候，他就獲得了可以一起共用相簿、新增照片的權限。

※當上傳者A在你共用的相簿中上傳照片時，這張照片的容量還是算在上傳者A的身上，而不會算進你共用的Google相簿容量中，所以不用擔心共用相簿會占用你的雲端空間。



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