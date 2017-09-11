格式 → DCOUNT(database,field,criteria)

參數 →

database

構成清單或資料庫的儲存格區域，也可以是儲存格區域的名稱。資料庫是包含一組相關資料的清單，其中包含相關資訊的行為記錄，而包含資料的列為欄位。清單的第一行包含著每一列的標誌項。

field

指定函數所使用的資料列。清單中的資料列必須在第一行具有標誌項。field可以是文字，即兩端帶引號的標誌項，如「使用年數」或「產量」；此外，field也可以是代表清單中資料列位置的數字：1表示第一列，2表示第二列。

criteria

為一組包含給定條件的儲存格區域。可以為參數criteria指定任意區域，只要它至少包含一個列標誌和列標誌下方用於設定條件的儲存格。而且，在檢索條件中除使用比較演算字元或萬用字元外，如果在相同行內表述檢索條件時，需設置AND條件，而在不同行內表述檢索條件時，需設置OR條件。

在使用DCOUNT函數，可傳回資料清單或資料庫的列中滿足指定條件並且包含數字的儲存格個數。滿足檢索條件的記錄中，忽略參數field所在列中的空白儲存格或文字。DCOUNT函數即使省略參數field，也不產生錯誤值。省略參數field時，傳回滿足檢索條件的指定數值的儲存格個數。

EXAMPLE：求男生口語成績在70以上的記錄資料個數

1.按一下要輸入函數的儲存格

2.按一下〔插入函數〕按鈕，在打開的對話方塊中選擇函數DCOUNT



3.逐一設定函數運算參數



4.查看計算結果

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文章標籤 excel 函數 參數 DCOUNT 傳回 資料庫 滿足 指定條件 儲存格 個數