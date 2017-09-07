筆者從手機、數位相機甚至數位單眼相機拍攝了很多照片，但對筆者來說照片的用途沒有商業作品需求、沒有專業攝影目的，就單純只是自己與家人朋友之間美好生活的記憶，隨手拍但沒有什麼時間去做整理，只是希望以後這些相片「永遠都在」，並且這些照片隨時可以讓我跟他人一起「好好回憶」，讓滿足這個核心需求需要的整理動作全部交給「自動化」、「智慧型」的Google相簿幫我完成。這就是思考 Google 相簿是否適合自己最重要的理由。

目前Google相簿擁有Android、iOS、Windows與Mac上的照片自動上傳軟體，開啟自動備份照片功能後，當手機拍下新照片、把相機連接上電腦，就會自動幫我們把新照片全部自動上傳到Google雲端相簿。

而且在自動上傳的設定中可以選擇讓Google相簿自動幫我把照片壓縮到1600萬畫素照片、1080p影片以內大小，這樣Google相簿不會計算這些照片與影片的容量，也就是可以免費無限儲存高解析的影像。

文章標籤 電腦玩物 google 工作術 免費 無限 照片 空間 pcuser 電腦人