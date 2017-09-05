把Google Drive當作筆者的「工作用檔案同步服務」，有一個很重要的考量就是：他可以在雲端搜尋所有檔案的「內文」。例如ㄅ搜尋「電腦玩物」，那麼文件裡包含電腦玩物這個關鍵字的簡報、Word、PDF，還有Google原生文件，都可以立刻搜尋出來！這比我一個一個資料夾翻找要快得多。

目前Google雲端硬碟會自動索引每份文件的「前100頁內容」，我們都可以用關鍵字找出擁有這些內容的檔案。

打開Google雲端硬碟的進階搜尋選單，我們不用記住語法，只要在這裡做一些設定調整，就能更快的找到更聚焦的資料。

●步驟1：可以在Google Drive裡直接過濾出某一類型的檔案，他的語法是「type:檔案格式」。不過我們也不用去記住語法，因為在上面提到的搜尋選項選單裡，就可以在檔案類型選擇需要的格式，過濾出照片、影片或特殊文件了。

●步驟2：如果我想搜尋所有「別人上傳、共享」的檔案，只要在搜尋選項裡把「擁有權」設定成「不歸我所有」，然後再輸入我想要的關鍵字，就能找出那些別人新增的合作檔案。

●步驟3：想要找到我共用給某人、某人有參與的檔案，我可以輸入對方郵件帳號、中英文暱稱，只要和通訊設定相合，都可以找到某個人參與的內容。

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