「搜尋」是我們大家都知道的功能，但大多數時候我們沒有發現「把搜尋當作第一步」可以帶來下面這些好處：

1.跳過翻找的路徑：搜尋只要一步就找到答案，節省步驟，就是加速工作最好的方法。

2.省下整理的時間：回推搜尋之前，有了搜尋就能找到答案，那麼我們就可以重新思考還需要多大程度的整理，而省下整理時間，就是留給自己更多專注工作的時間。

3.想起忘記的內容：現在的Google Drive、Evernote、Mac內建搜尋都能找出內文，這個意義就是在連我們都忘記資料在哪裡、忘記有什麼資料時，搜尋還能幫助我們回憶起這些資料。

4.直接解決問題：我們把精力浪費在繞圈圈、在想別人可能想過的事情，還不如利用搜尋直接先參考別人的解答，再站在前人成果上發展自己的解答，這才是精益求精的做法。

用「搜尋」啟動工作，有非常大的優點，這一步就能改變你的工作效率，所以不要看輕這小小的功能，我們大多時候其實還沒有發揮它最強大的威力！

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