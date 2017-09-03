

有時候我們知道有搜尋功能，但是我們通常會像下面這樣想：

1.當我知道檔案在哪裡時？我就一層一層自己手動打開來。

2.當我不知道檔案在哪裡時？搜尋就派上用場。

但這樣想是錯的！就算知道檔案在哪裡，搜尋也會比自己一層一層找出檔案來還要快。

筆者自己把所有的檔案都同步到Google雲端硬碟上，很多時候把Google Drive直接當作檔案總管，需要打開什麼檔案時就在Google Drive上「搜尋」，而因為Google Drive搜尋時可以深入檔案內文去搜尋，就算我忘記檔案名稱，多用幾個關鍵字也可以很搜尋出需要的檔案。

因此就算我知道檔案在哪個資料夾，筆者也覺得用搜尋直接找出那個檔案，會比一層一層打開資料夾還要快。

這樣一來，節省了從大量資料夾中看到需要的資料夾、一層一層打開資料夾後打開檔案的時間，起碼會是半分鐘到一分多鐘的節省，而長期累積下來，就是更有效率的工作方法。

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