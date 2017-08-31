格式 → DMAX(database,field,criteria)

參數 →

database

構成清單或資料庫的儲存格區域，也可以是儲存格區域的名稱。資料庫是包含一組相關資料的清單，其中包含相關資訊的行為記錄，而包含資料的列為欄位。清單的第一行包含著每一列的標誌項。

field

指定函數所使用的資料列。清單中的資料列必須在第一行具有標誌項。field可以是文字，即兩端帶引號的標誌項，如「使用年數」或「產量」；此外，field也可以是代表清單中資料列位置的數字：1表示第一列，2表示 第二列。

criteria

為一組包含給定條件的儲存格區域。可以為參數criteria指定任意區域，只要它至少包含一個列標誌和列標誌下方用於設定條件的儲存格。而且，在檢索條件中除使用比較演算字元或萬用字元外，如果在相同行內表述檢索條件時，需設置AND條件，而在不同行內表述檢索條件時，需設置OR條件。

使用DMAX函數，可以傳回資料清單或資料庫指定的列中滿足指定條件的數值的最大值。使用資料庫中包含的DMAX函數，可以在檢索條件中指定「～以上～以下」的條件，即指定上限/下限的範圍。指定上限或下限的某個條件範圍時，檢索條件中必須是相同的列標誌，並指定為AND條件。

EXAMPLE：求年齡在24~30之間的最高成績

1.設置的檢索條件

2.使用公式計算年齡在24～30間的最高成績

文章標籤 excel 函數 參數 DMAX 資料庫 指定條件 數值 最大值 pcuser 電腦人