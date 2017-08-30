格式 → TIMEVALUE(time_text)

參數 → time_text

代表與Excel時間格式相同的文字，並加雙引號。例如"15:10"或"15時30分"這樣的文字。若輸入時間以外的文字，則傳回錯誤值「#VALUE1!」。 時間文字中包含的日期資訊將被忽略。

使用TIMEVALUE函數，將表示時間的文字轉換為序列值。

EXAMPLE：將時間文字轉換為序列值進行計算

根據列車時刻表，計算到達目的地所需時間的數值。

1.利用公式=A2&"時"&INDEX(A5:F19,A2-4,A3+1)&"分"，從輸入在A2和A3儲存格內的時刻表中，用INDEX函數檢索下面的時刻表傳回最合適的公車發車時間，並用時間文字顯示

2.按一下要輸入函數的儲存格

3.在【插入函數】對話盒中選擇函數TIMEVALUE並設定參數，然後按一下〔確定〕按鈕

4.在編輯欄中設定F3儲存格中的TIMEVALUE函數後，添加G2儲存格的值

5.用公式=TIMEVALUE(C3)+G2，顯示指定時間對應的序列值

文章標籤 EXCEL 函數 參數 timevalue 時間 序列值 轉換 PCUSER 電腦人