|格式 → TIME(hour, minute, second)
參數 →
hour
用數值或數值所在的儲存格指定表示小時的數值。在0～23之間指定小時數。忽略小數部分。
minute
用數值或數值所在的儲存格指定表示分鐘的數值。在0～59之間指定分鐘數。忽略小數部分。
second
用數值或數值所在的儲存格指定表示秒的數值。在0～59之間指定秒數。忽略小數部分。
TIME函數可將輸入在各個儲存格內的小時、分、秒作為時間統一為一個數值，傳回特定時間的小數值。
EXAMPLE：傳回某一特定時間的序列值
使用TIME函數，將輸入在各個儲存格內的時、分、秒合併為一個數值。
1.按一下要輸入函數的儲存格
2.按一下該按鈕，開啟【插入函數】對話盒，從中選擇TIME函數
3.設定參數，然後按一下〔確定〕按鈕
4.用公式=TIME(A3,B3,C3)將輸入在各個儲存格內的時、分、秒作為序列值，用時間格式顯示
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