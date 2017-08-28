格式 → TIME(hour, minute, second)

參數 →

hour

用數值或數值所在的儲存格指定表示小時的數值。在0～23之間指定小時數。忽略小數部分。

minute

用數值或數值所在的儲存格指定表示分鐘的數值。在0～59之間指定分鐘數。忽略小數部分。

second

用數值或數值所在的儲存格指定表示秒的數值。在0～59之間指定秒數。忽略小數部分。

TIME函數可將輸入在各個儲存格內的小時、分、秒作為時間統一為一個數值，傳回特定時間的小數值。

EXAMPLE：傳回某一特定時間的序列值

使用TIME函數，將輸入在各個儲存格內的時、分、秒合併為一個數值。

1.按一下要輸入函數的儲存格

2.按一下該按鈕，開啟【插入函數】對話盒，從中選擇TIME函數

3.設定參數，然後按一下〔確定〕按鈕



4.用公式=TIME(A3,B3,C3)將輸入在各個儲存格內的時、分、秒作為序列值，用時間格式顯示

文章標籤 excel 函數 參數 TIME 時間 序列值 pcuser 電腦人