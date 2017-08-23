有時候開會時紀錄的大量文字資料，要轉成表格要花成不少時間。想要把純文字清單轉換成表格時，有沒有快速的方法呢？利用Google試算表自動文字轉表格更能省下10多分鐘自己畫出表格的時間。

1.我在做筆記時，會用下圖這樣的方式，做出純文字的表格清單，我相信也有不少朋友會這樣做。利用特定的符號，例如空格、冒號、逗點、連字號等，來區隔欄位，這樣純文字清單也會有表格視覺效果。

2.打開Google試算表，把上面的文字清單貼入試算表，一開始沒有自動分欄沒關係，貼上後，在右下方浮現的張貼格式選單選擇「將文字分隔成不同欄」。

3.然後會出現設定「分隔符」的框框，這裡設定你的文字清單中用來分隔的符號，例如前述的逗號、空格等，任何符號都可以。

4.如果你想把原本直排的表格中變成橫列怎麼做？只要先複製表格範圍，然後在其他空白地方點擊右鍵，選擇「選擇性貼上」，在清單裡選擇「貼上轉置資料」即可，這時直排會自動變橫排，橫排也能自動變直排。

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