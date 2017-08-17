格式 → EDATE(start_date, months)

參數 →

start_date

為一個代表開始日期的日期，還可以指定加雙引號的表示日期的文字， 如"2010年1月15日"。如果參數為日期以外的文字（例如「7月15日的生日」），則傳回錯誤值「#VALUE!」。

months

為start_date之前或之後的月數。正數表示未來日期，負數表示過去日期。如果months不是整數，則只會取整數。

在計算第一個月後的相同日數或半年後的相同日數時，只需加、減相同日數的月數，就能簡單地計算出來。但一個月可能有31天或30天。而且，2月在閏年或不是閏年的計算就不同。此時，使用EDATE函數，能簡單地計算出指定月數後的日期。

EXAMPLE ：算出指定月數後的日期

從輸入月數開始，算出指定月數後的日期。

1.按一下要輸入函數的儲存格

2.按一下該按鈕，開啟【插入函數】對話盒，從中選擇EDATE函數

3.設定參數，然後按一下〔確定〕按鈕

4.用公式=EDATE(B4,C4)顯示有效月數後的值

5.向下複製公式進行快速計算

文章標籤 excel 函數 參數 月數 指定 日期 pcuser 電腦人