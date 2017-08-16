|格式 → WEEKDAY(serial_number, return_type)
參數 →
serial_number
為一個日期值，還可以指定加雙引號的表示日期的文字。如果輸入日期以外的文字，則傳回錯誤值「#VALUE!」；如果輸入負數，則傳回錯誤值「#NUM!」。
return_type
為確定傳回數值型別的數字。
使用WEEKDAY函數可以從日期值或表示日期的文字中擷取出星期數，傳回值是1～7的整數。
EXAMPLE：擷取星期數
下面我們將用WEEKDAY函數來擷取序列值對應的星期數。
1.用公式=WEEKDAY(DATE($A$3,$A$4,A6),2)顯示序列值對應的星期數。使用DATE函數先計算出日期的序列值
2.用公式=CHOOSE(WEEKDAY(DATE($A$1,$C$1,A3),1),"星期日","星期一","星期二","星期三","星期四","星期五","星期六")計算出星期數
3.「=NOW()」顯示目前日期和時間
4.「=YEAR(NOW())」顯示目前年份
5.「=MONTH(NOW())」顯示目前月份
6.「=DAY(NOW())」顯示目前天數
7.「=HOUR(NOW())」顯示目前時間
8.「=MINUTE(NOW())」顯示目前分鐘數
9.「=SECOND(NOW())」顯示目前秒數
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