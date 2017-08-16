格式 → WEEKDAY(serial_number, return_type)

參數 →

serial_number

為一個日期值，還可以指定加雙引號的表示日期的文字。如果輸入日期以外的文字，則傳回錯誤值「#VALUE!」；如果輸入負數，則傳回錯誤值「#NUM!」。

return_type

為確定傳回數值型別的數字。

使用WEEKDAY函數可以從日期值或表示日期的文字中擷取出星期數，傳回值是1～7的整數。

EXAMPLE：擷取星期數

下面我們將用WEEKDAY函數來擷取序列值對應的星期數。

1.用公式=WEEKDAY(DATE($A$3,$A$4,A6),2)顯示序列值對應的星期數。使用DATE函數先計算出日期的序列值

2.用公式=CHOOSE(WEEKDAY(DATE($A$1,$C$1,A3),1),"星期日","星期一","星期二","星期三","星期四","星期五","星期六")計算出星期數

3.「=NOW()」顯示目前日期和時間

4.「=YEAR(NOW())」顯示目前年份

5.「=MONTH(NOW())」顯示目前月份

6.「=DAY(NOW())」顯示目前天數

7.「=HOUR(NOW())」顯示目前時間

8.「=MINUTE(NOW())」顯示目前分鐘數

9.「=SECOND(NOW())」顯示目前秒數

文章標籤 excl 函數 參數 WEEKDAY 序列值 pcuser 電腦人